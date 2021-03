Covid-19

Os jogos entre FC Porto e Chelsea, dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, marcados para 07 e 13 de abril, vão ser disputados em Sevilha, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a UEFA.

"A UEFA pode confirmar que os jogos das primeira e segunda mãos da Liga dos Campeões entre FC Porto e Chelsea vão ter lugar no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha", lê-se no comunicado do organismo que rege o futebol europeu.

O embate da primeira mão entre os 'dragões', que eliminaram a Juventus nos 'oitavos', e os 'blues', que afastaram o Atlético de Madrid, estava marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, mas foi transferido para a 'casa' do Sevilha, face à exigência de quarentena no Reino Unido para os provenientes de Portugal.