Um Sistema de Alerta Precoce de Sismos, incluindo os gerados no Atlântico, vai ser instalado no Algarve, com os primeiros quatro sismómetros do país enterrados, a 30 metros de profundidade, num projeto da Universidade de Évora.

Trata-se de "um sistema precoce para detetar os sismos" e, caso estes tenham magnitude suficiente, "os tsunamis" que possam originar, precisou hoje à agência Lusa Mourad Bezzeghoud, professor do Departamento de Física e investigador no Instituto de Ciências da Terra (ICT) da Universidade de Évora (UÉ).

O projeto designa-se Earthquake Early Warning System (EEWS, em inglês, ou seja, Sistema de Alerta Precoce de Sismos, em português) e serve para "complementar e reforçar" a rede nacional de monitorização sísmica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), disse o investigador envolvido na iniciativa.