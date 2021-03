Covid-19

O número de estabelecimentos hoteleiros em funcionamento em Cabo Verde caiu para metade em dezembro, face ao mesmo mês de 2019, com a pandemia de covid-19 a reduzir em 80% a capacidade de alojamento disponível, segundo dados oficiais.

De acordo com o Inventário Anual de Estabelecimento Hoteleiros divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Cabo Verde, o arquipélago fechou 2020 com 124 estabelecimentos hoteleiros em atividade, o que contrasta com os 284 que estavam em funcionamento um ano antes (-56,3%), devido à ausência de turistas provocada pelas regras internacionais para conter a transmissão da covid-19.

No histórico divulgado no documento pelo INE, o número mais baixo de unidades em funcionamento em oito anos foi registado em 2013, então com 222 em atividade.