Covid-19

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) voltou hoje a reclamar o "rápido" aumento do rácio de pessoas nos espaços comerciais, que diz ser em Portugal injustificadamente "o mais baixo da Europa", ameaçando a viabilidade dos negócios.

"Definitivamente, é preciso repensar o tema do rácio de pessoas em lojas neste momento de saúde pública que estamos a viver. Nós temos em Portugal o índice mais baixo da Europa - cinco pessoas por 100 metros quadrados - sem paralelo com mais nenhum outro Estado membro neste momento. Mesmo países que estão com outro tipo de incidência da pandemia têm um rácio superior, normalmente no mínimo o dobro do que existe em Portugal", afirmou o diretor-geral da AED durante a apresentação do barómetro anual da associação.

Para Gonçalo Lobo Xavier, esta situação não tem "razão absolutamente nenhuma" para continuar, já que, "por um lado, põe em causa a sustentabilidade dos negócios, sobretudo do retalho especializado, e, por outro, não tem adesão com a realidade e com as necessidades de cumprimento de legislação e de saúde pública".