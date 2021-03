Covid-19

O número de trabalhadores ao serviço nos estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde caiu no final de 2020 quase 83%, para menos de 1.600, face a 2019, indicam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o Inventário Anual de Estabelecimento Hoteleiros divulgado hoje pelo INE de Cabo Verde, esses estabelecimentos empregavam diretamente 9.050 trabalhadores no final de 2019 (após um máximo de 9.417 em 2018), registo que caiu para 1.577 em dezembro passado, num ano em que, após o mês de março, o arquipélago praticamente não contou com turistas estrangeiros, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Deste total, 58,1% eram mulheres e, apesar da forte quebra na procura - sem voos internacionais de março a dezembro - a ilha do Sal continuou a liderar em total de trabalhadores do setor ao serviço, com 35%, seguida de Santiago (Praia), com 33,1%.