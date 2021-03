Covid-19

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) considerou hoje que o saldo líquido de nove aberturas de lojas em 2020, no universo de mais de 4.100 estabelecimentos seus associados, evidencia a "resiliência" do setor num ano de pandemia.

Segundo dados do Barómetro de Vendas de 2020 da APED, hoje divulgado, no ano passado entre o universo dos seus 168 associados, detentores de mais 4.120 estabelecimentos comerciais, registaram-se 45 aberturas de lojas (das quais 30 no retalho alimentar e 15 no retalho especializado) e 36 encerramentos (32 no segmento alimentar, sobretudo "pequenos operadores", e quatro no especializado).

De acordo com o diretor-geral da associação, Gonçalo Lobo Xavier, estes números demonstram um "setor resiliente, mas onde inevitavelmente a desaceleração económica do país se fez sentir de forma intensa".