O 14.º Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu arranca na quinta-feira e proporcionará duas dezenas de concertos em formato digital, que envolverão cerca de 250 músicos, durante aquela que será a edição com mais portugueses.

"Tínhamos músicos que vinham dos Estados Unidos, do Canadá, da China e do Japão, e que não podem vir [devido à covid-19]", disse hoje aos jornalistas o diretor artístico do festival, José Carlos Sousa, explicando que a opção foi "dar primazia aos músicos portugueses".

Segundo o responsável, além do Trio Cavalcade (Jérémy Jouve, Mathias Duplessy e Prabhu Edouard), oriundo de França, e do vencedor do concurso internacional de guitarra do ano passado, o italiano Carlo Curatolo - que atuarão no dia 13 -, "todo o resto da programação é com músicos portugueses ou residentes em Portugal."