UE/Presidência

O Governo quer manter o comboio noturno Lusitânia, que ligava Lisboa e Madrid e foi suspenso por causa da pandemia, mas alerta que "há muito trabalho a fazer" com Espanha, adiantou o ministro das Infraestruturas e Habitação.

No final de uma reunião informal, por videoconferência, dos ministros responsáveis pelos Transportes dos Estados-membros da União Europeia (UE), Pedro Nuno Santos, questionado sobre a manutenção deste comboio disse que "é muito importante", referindo que ainda há "muito trabalho a fazer com a [operadora espanhola] Renfe" e salientando que, do lado português, é possível encontrar financiamento, mas que é preciso "fazê-lo com os espanhóis".

O Governo espanhol tem afastado a ideia de voltar aos comboios noturnos internacionais, tendo em conta que está prevista uma ligação entre Lisboa e Madrid em Alta Velocidade, prevista para 2023.