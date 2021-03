Covid-19

Os museus, monumentos e palácios nacionais tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) reabrem a partir do dia 05 de abril, com horários adaptados a cada um, devido ao contexto da pandemia, revelou hoje aquele organismo.

Contactada pela agência Lusa, fonte da DGPC indicou que, à semelhança da reabertura dos museus, monumentos e palácios tutelados, verificada em 18 de maio do ano passado, no quadro do estado de emergência vigente, também agora "será atribuído aos diretores dos equipamentos culturais a possibilidade de definir os horários de abertura e de encerramento ao público".

O plano de desconfinamento progressivo, anunciado a 11 de março pelo Governo permite, a partir de 05 de abril, no setor da cultura, a reabertura de museus, monumentos, palácios, galerias de arte e espaços similares.