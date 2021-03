Actualidade

O Governo anunciou hoje a abertura de um aviso, com 15 milhões de euros de dotação, para a renovação do parque de tratores agrícolas, tendo em vista modernizar o setor e melhorar a eficiência energética.

Em conferência de imprensa 'online', a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou "a abertura do aviso, numa operação que diz respeito a pequenos investimentos em explorações agrícolas, onde se pretende fazer a renovação do parque de tratores".

Neste sentido, o executivo vai disponibilizar "15 milhões de euros para a aquisição de tratores, para melhorar as condições de vida e de trabalho e para promover as nossas explorações agrícolas", sublinhou.