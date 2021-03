Actualidade

As exportações portuguesas de café aumentaram 2,41%, para 86,2 milhões de euros, em 2020 face a 2019, apesar do impacto da pandemia, passando a estratégia do setor este ano pela aposta nos mercados do Canadá e Reino Unido.

Em entrevista à agência Lusa, a secretária-geral da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC) explicou que estes "são dois mercados onde vale a pena apostar porque têm um consumo de café crescente e semelhante ao português, estão a começar a consumir mais fora de casa e têm um perfil aberto a diferentes tipos de café".

"O Reino Unido é um mercado onde o café é muito valorizado e que tem um consumo bastante alto. Achamos que, apesar do 'brexit', faz sentido apostarmos, exatamente porque há outros mercados que vão ter dificuldade em entrar no Reino Unido e nós, se calhar, conseguimos manter as relações comerciais que sempre tivemos com o país", sustentou Cláudia Pimentel.