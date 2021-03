Moçambique/Ataques

O Aliança Democrática, principal partido da oposição na África do Sul, instou todos os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês) a conter os ataques terroristas em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

A África do Sul enviou um avião militar a Pemba para assistir cerca de 50 cidadãos sul-africanos afetados pelos recentes atentados terroristas na vila de Palma, norte do país vizinho, que resultou na morte de pelo menos um empreiteiro sul-africano, segundo as autoridades de Pretória.

O Aliança Democrática (DA, na sigla em inglês) referiu, em comunicado, que os ataques terroristas em Moçambique "tem o potencial de desestabilizar toda a região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral".