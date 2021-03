Covid-19

São Tomé e Príncipe registou seis novos casos de infeção pelo novo coronavírus, quatro dos quais na Região Autónoma do Príncipe, e contabilizou 18 pessoas nas últimas 24 horas, anunciou hoje a porta-voz do Ministério da Saúde.

De acordo com Isabel dos Santos, com estes novos números, subiram para um total de 2.221 os casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e o total de recuperados é hoje de 2.082, desde o início da pandemia no país, em abril de 2020.

Segundo a representante do Ministério da Saúde, a ilha do Príncipe, que há cerca de um mês tinha um registo de apenas três pessoas em isolamento domiciliar, com estes quatro novos contágios, passou a ter 15 pessoas infetadas.