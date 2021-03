Covid-19

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje que as moratórias privadas do crédito à habitação recuaram 42%, ou 2,37 mil milhões de euros, até fevereiro, face ao valor mais elevado, que foi registado em junho.

"Desde o ponto mais alto, que se deu em junho, até fevereiro, houve uma redução dessas moratórias [privadas do crédito à habitação] de 42%. São menos 2.375 milhões de euros de euros em moratórias", referiu Mário Centeno, precisando que esta tem sido uma "redução continuada" ao longo deste período.

Mário Centeno, que está a ser ouvido na comissão de Orçamento e Finanças sobre moratórias de crédito bancárias, referiu que as moratórias "foram uma parte importante da resposta" a esta crise, mas assinalou que o valor de crédito ao abrigo das moratórias privadas tem vindo a reduzir-se.