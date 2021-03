Actualidade

O crescimento mundial está a acelerar, impulsionado pelos Estados Unidos e China, afirmou hoje a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), que apontou também os riscos de uma recuperação desigual entre países.

"Em janeiro, projetávamos um crescimento mundial de 5,5% em 2021. Agora esperamos uma nova aceleração" da expansão, afirmou Kristalina Georgieva, num discurso proferido antes das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial.

A diretora-geral do FMI não indicou números precisos, uma vez que o relatório da instituição com as novas perspetivas para a economia mundial só será publicado no dia 06 de abril.