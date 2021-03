Actualidade

Os trabalhadores da refinaria da Galp, em Matosinhos, que deverá encerrar este ano, estão em risco de um despedimento coletivo a ter início já "nos próximos tempos", disse hoje um dirigente sindical.

"Ainda não existe nenhuma comunicação oficial da empresa, mas nas entrevistas individuais que a administração tem mantido com os trabalhadores é-lhes dito muito claramente que a alternativa à rescisão por mútuo acordo é o despedimento coletivo", afirmou o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (SITE) do Norte e da comissão de trabalhadores, Telmo Silva, na Assembleia da República.

Esse despedimento coletivo deverá ter início já "nos próximos tempos", após concluídas as entrevistas aos trabalhadores, sublinhou o sindicalista numa sessão conjunta das comissões de Trabalho e Segurança Social e Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.