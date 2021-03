Actualidade

O Brasil espera atrair investimentos da ordem de 60 mil milhões de reais (cerca de 9,3 mil milhões de euros) com leilões de concessões na área de infraestrutura no mês de abril, que incluem 23 aeroportos, uma ferrovia e cinco terminais portuários.

Segundo a agência espanhola de notícias, Efe, os principais leilões serão promovidos pelo Ministério da Infraestrutura na Bolsa de Valores de São Paulo entre os dias 6 e 9 de abril no que o Governo brasileiro batizou de "Semana da Infra", mas ao longo do mês estão previstas outras privatizações promovidas por governo regionais.

A série começa na próxima quinta-feira quando o governo do estado do Rio Grande do Sul realiza o leilão de privatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, e vai até 30 de abril, quando o governo do Rio de Janeiro leiloa a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), que será a maior privatização do setor de saneamento básico da história do Brasil.