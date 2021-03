Euro sub-21

O selecionador português de futebol de sub-21 apelou hoje à "velocidade e precisão" de passe para desequilibrar a Suíça na quarta-feira, em jogo da terceira e última jornada do Grupo D do Campeonato da Europa da categoria.

"A Suíça joga em 4-4-2 clássico, é muito agressiva defensivamente, tem um excelente momento de pressão e sai rápida em contra-ataque. O jogo passará muito por aí. Se o fizermos bem, poderemos ter um caminho facilitado. Se o fizermos mal, poderemos ser fortemente penalizados", reconheceu Rui Jorge, em videoconferência de imprensa.

Líderes isolados do Grupo D, com seis pontos, graças aos triunfos sobre Croácia (1-0) e Inglaterra (2-0), os lusos defrontam a Suíça na quarta-feira, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, com arbitragem do sueco Glenn Nyberg.