A obra de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões, em Matosinhos, já foi consignada, estando a empresa a preparar o seu arranque, adiantou hoje à Lusa a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

"A empreitada do prolongamento do quebra-mar exterior e das acessibilidades marítimas do Porto de Leixões foi consignada conforme previsto", sublinhou a administração portuária.

O consórcio liderado com a Teixeira Duarte, Tecnovia e Dredging está a desenvolver os trabalhos preparatórios essenciais ao arranque da obra, acrescentou.