Covid-19

A Itália registou 16.017 contágios de covid-19 e 529 mortes nas últimas 24 horas, tendo superado as três milhões de pessoas vacinadas com as duas doses da vacina (3.068.346), divulgou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, Itália já contabilizou 108.879 mortes entre um total de 3.561.012 casos de contágio. O número de mortes diárias foi maior do que no dia anterior (417), enquanto o de novos contágios também subiu em relação a segunda-feira (12.916).

O aumento de contágios coincide com um maior número de testes de diagnóstico, uma vez que nas últimas 24 horas foram efetuados 301.451 exames (incluindo os antígenos), face aos 156.692 de segunda-feira.