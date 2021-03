Moçambique/Ataques

Os trabalhadores da empresa portuguesa Construções Gabriel Couto, envolvida em duas empreitadas no projeto da Total em Palma, "estão todos a salvo e já foram retirados de barco" da região, disse hoje à Lusa fonte da companhia.

A fonte avançou que a empresa tinha no complexo da Total em Afungi, distrito de Palma, 20 trabalhadores, incluindo 17 locais e três estrangeiros, quando a vila de Palma foi atacada por grupos armados, na quarta-feira, mas todos foram retirados de barco ilesos, no sábado.

"Nunca estiveram em perigo iminente e estiveram sempre em segurança no recinto do complexo do nosso cliente [a Total]. Falei com todos e estão bem, tirando a ansiedade inicial do momento em que começaram os ataques", acrescentou a fonte.