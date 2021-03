Covid-19

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje no parlamento que Portugal não se pode isolar no contexto das decisões europeias, sendo necessário agir com antecipação.

"Temos de olhar para os setores mais vulneráveis, mais afetados pela crise, aqueles que ainda não recuperaram, e projetar como é que se vão encontrar em setembro de 2021 e temos de agir com antecipação", referiu Mário Centeno, adiantando que o BdP tem em curso um trabalho para caracterizar a evolução do tecido económico e empresarial do país.

"As nossas perspetivas são de que Portugal vai conseguir acompanhar a recuperação da atividade económica a nível mundial, mas temos algumas incertezas e questionamo-nos como se irá desenvolver a atividade económica destes setores mais afetados que dependem da recuperação da economia em Portugal", sublinhou Mário Centeno que está a ser ouvido na comissão de Orçamento e Finanças sobre as moratórias de crédito.