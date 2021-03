Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o ministro da Ciência, Manuel Heitor, defenderam hoje a importância da aproximação das instituições do Ensino Superior à Cultura, considerando que estas devem ser "a língua comum" para estudantes e professores.

"Podemos todos concordar que a universidade e a Cultura devem ser a língua comum entre todos os que estudam e todos os que ensinam", afirmou hoje Graça Fonseca, no encerramento da Cimeira Europeia Universidade & Cultura, desenvolvida no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Também o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, salientou que a Arte e Cultura vão ser "uma das transformações" das universidades, ao diversificarem e facilitarem o acesso e inclusão dos estudantes.