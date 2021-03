Covid-19

Paris, 30 mar 2021 (Lusa) - Nas últimas 24 horas morreram em França 381 pessoas devido à covid-19, aumentando o total de óbitos para 95.337 desde o início da pandemia, segundo anunciaram hoje as autoridades sanitárias francesas.

Com o agravamento da epidemia em França, num período que já é considerado como uma terceira vaga do vírus, o Presidente Emmanuel Macron vai anunciar na quarta-feira novas medidas para travar a sua propagação, com o fecho das escolas a ser uma das possibilidades.

Só em Paris, 473 turmas estão sem aulas devido a casos positivos de covid, com 11 escolas completamente encerradas.