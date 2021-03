Covid-19

A AstraZeneca justificou hoje a alteração do nome da sua vacina contra covid-19 para Vaxzevria com razões comerciais, assegurando que "não significa qualquer mudança" na distribuição do fármaco, após críticas de produção insuficiente para a União Europeia (UE).

A vacina da AstraZeneca contra a covid-19 passou a denominar-se Vaxzevria após o aval da Agência Europeia do Medicamento (EMA), anunciou hoje o regulador, divulgando que até quinta-feira passada tinham sido administradas 10 milhões de doses deste fármaco.

Questionada pela agência Lusa sobre o anúncio, fonte oficial da farmacêutica AstraZeneca indica em resposta escrita que "a mudança para um nome comercial é habitual e está planeada há vários meses".