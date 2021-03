Actualidade

O Conselho Regional do Norte quer que 50% da dotação global do Portugal 2030 seja afetada à região e que o Governo garanta um reforço "substancial" do Programa Regional do Norte 2021-27 e da autonomia regional, foi hoje divulgado.

Numa deliberação aprovada, esta tarde, com 62 votos a favor e duas abstenções, aquele órgão consultivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) elenca um conjunto de quatro prioridades, apelando à intervenção do Governo.

No documento, a que a Lusa teve acesso, aquele órgão refere que a dotação financeira "é fundamental para resolver os atrasos estruturais de desenvolvimento do Norte e concretizar os desafios fixados na estratégia "Norte 2030".