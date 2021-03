Mundial2022

Nuno Mendes, Rúben Neves, Renato Sanches e João Félix são as novidades no 'onze' da seleção portuguesa de futebol para o encontro de hoje com o Luxemburgo, a contar para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022.

O quarteto entra para os lugares de Cédric, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira e do castigado Bruno Fernandes, que tinham sido titulares na última partida da equipa das 'quinas', no sábado, em Belgrado, diante da Sérvia (2-2).

De resto, Danilo Pereira nem sequer entra nas opções de Fernando Santos para a partida na cidade do Luxemburgo, tal como João Moutinho, ambos devido a impedimento físico, pelo que Portugal vai ter apenas 10 elementos no banco de suplentes.