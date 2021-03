Covid-19

As moratórias privadas para o crédito à habitação acabam esta quarta-feira, dia 31 de março, para 86 mil particulares, segundo indicou hoje o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

Este número foi referido pelo responsável do banco central que esteve hoje a ser ouvido na comissão de Orçamento e Finanças sobre moratórias de crédito, numa altura em que uma parte destas está prestes a terminar.

Segundo Mário Centeno do total de 294.700 devedores com moratória de crédito à habitação, 86 mil aderiram à moratória privada (criada no âmbito da Associação Portuguesa de Bancos), retomando a partir de abril o pagamento dos empréstimos.