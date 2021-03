Actualidade

O presidente do sindicato dos técnicos de diagnóstico e terapêutica pediu hoje ao presidente do conselho Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) para "pôr o lugar à disposição", após a audição parlamentar sobre o serviço de Imagiologia.

"O senhor presidente do conselho de administração da ULSAM a melhor coisa que tinha a fazer é pôr lugar à disposição à senhora ministra da Saúde e ao Governo. A prestação dele hoje foi muito, mas muito má, principalmente por utilizar a classe médica como bode expiatório para não contratar técnicos de radiologia para a ULSAM. Não prestou bom serviço à unidade local, à região, nem a quem o nomeou", afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS), Luís Dupont.

Franklim Ramos disse hoje no parlamento que a ULSAM "não pode, nem deve, imiscuir-se nas relações contratuais existentes", referindo-se ao serviço de Imagiologia, concessionado a privados desde 2004.