Actualidade

Vários partidos e figuras políticas do Brasil mostraram hoje a sua preocupação com a demissão dos comandantes das três forças militares do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, movimento que classificaram de "perigoso" e "inquietante para o país".

A demissão conjunta, e inédita na história do Brasil, ocorre um dia após o Presidente, Jair Bolsonaro, demitir o general Fernando Azevedo e Silva do comando do Ministério da Defesa, numa reforma ministerial que contou com a troca de comando em seis pastas do Governo.

"As recentes mudanças no Ministério da Defesa e nos comandos das três Forças inquietam o país. Precisamos do máximo de responsabilidade de todas as autoridades públicas. A Democracia é um valor inegociável. É essencial para a Democracia que as Forças Armadas atuem sempre com independência, e estejam a serviço do Estado brasileiro, jamais a serviço dos interesses de quem quer que seja", escreveu na rede social Twitter o presidente do partido Democratas (centro-direita), António Carlos Magalhães Neto.