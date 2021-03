Actualidade

O Eixo Atlântico solicitou hoje ao Presidente da República que interceda junto dos governos português e espanhol no "rápido desbloqueio" da ligação ferroviária Vigo-Portugal e aproveitou para "manifestar preocupação" com a situação do corredor ferroviário atlântico.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Eixo Atlântico, Ricardo Rio, resumiu o teor de uma reunião que teve esta tarde com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, em Lisboa, sessão que quer repetir com o primeiro-ministro, António Costa.

"Procuramos explicar as posições políticas que o Eixo [Atlântico] tem tomado junto dos dois governos a reivindicar investimentos substanciais nas ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha, em particular a componente da ligação de passageiros Norte/Sul, ou seja a chamada linha Corunha-Lisboa", descreveu o presidente de uma associação transfronteiriça que reúne 39 municípios do Norte de Portugal e da Galiza.