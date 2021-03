Actualidade

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) quer que o Governo responda às "exigências e necessidades atuais da classe", nomeadamente através da efetivação dos profissionais precários, ou avançará para "novas formas de luta", incluindo uma "grande manifestação" em maio.

"Se não houver por parte do Governo uma outra atitude, se não permitir a efetivação dos colegas nos serviços, já temos agendada uma concentração a 14 [de abril] em frente ao Ministério da Saúde e no dia 12 [de maio], Dia Internacional do Enfermeiro, uma grande manifestação em Lisboa", disse a dirigente nacional do SEP, Guadalupe Simões.

A dirigente sindical falava à agência Lusa enquanto ocorre, no Porto, uma vigília de enfermeiros junto ao Hospital de São João, e na véspera de uma reunião entre o SEP e o Ministério da Saúde.