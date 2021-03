Actualidade

A maestrina Joana Carneiro deixa de ser titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), no final do ano, anunciou hoje o conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela a orquestra.

Em comunicado, o Conselho de Administração do Opart anunciou "que Joana Carneiro comunicou o desejo de cessar funções enquanto maestrina titular da OSP, após o termo do seu atual mandato, a 31 de dezembro de 2021".

Joana Carneiro, de 44 anos, foi nomeada maestrina da OSP em janeiro de 2014, tendo sido sucessivamente reconduzida.