Direitos Humanos

As pobres condições nas cadeias e um caso de "tratamento cruel" por parte de policiais foram as poucas violações de direitos humanos em Cabo Verde no ano passado, indicou hoje um relatório dos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo um relatório apresentado hoje pelos EUA sobre Práticas de Direitos Humanos em todo o mundo, Cabo Verde não teve violações significativas dos direitos humanos em 2020, com exceção das pobres condições nas cadeias e de um caso que remonta a 2019 de "tratamento cruel ou desumano" por parte de policiais.

"Membros das forças de segurança de Cabo Verde cometeram alguns abusos" em 2020, mas as autoridades civis mantiveram a ordem e o "controlo efetivo" lê-se num relatório dos Estados Unidos sobre Práticas de Direitos Humanos, hoje apresentado em Washington.