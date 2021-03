Actualidade

Uma nova espécie de dinossauro com cerca de 80 milhões de anos, batizada como 'Llukalkan aliocranianus', foi descoberta na Argentina, de acordo com uma investigação publicada hoje na publicação científica Journal of Vertebrate Paleontology.

O fóssil descoberto é de uma das 10 espécies de abelissauro que proliferavam nos continentes do sul, numa altura em que os tiranossauros prosperavam no hemisfério norte, e estaria "entre os principais predadores" da Patagónia durante o período do Cretáceo Superior, defendem os investigadores.

A tese assenta no tamanho do dinossauro, que podia chegar aos cinco metros de comprimento, mas também na sua mandíbula poderosa, dentes afiados e nas enormes garras nos pés, com os investigadores a considerarem que poderia também possuir um olfato muito apurado.