O primeiro-ministro timorense disse hoje que Timor-Leste continua sem data fixa para a chegada das primeiras vacinas contra a covid-19 ao país, afirmando que até lá é necessário continuar, em conjunto, a prevenir os contágios.

"O Governo continua a desenvolver esforços em contacto com várias entidades internacionais, visando garantir o acesso atempado a estas vacinas, de acordo com o nosso compromisso de imunizar a totalidade da população até ao final do corrente ano", afirmou Taur Matan Ruak no parlamento.

"Até que a chegada se concretize, é da responsabilidade de todos nós contribuirmos para evitar que algum timorense morra por causa deste vírus. A atitude de cada um de nós garantirá a salvaguarda da nossa própria vida e salvará a vida dos outros", considerou.