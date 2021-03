Covid-19

O Parlamento Nacional timorense autorizou hoje a declaração do 12º estado de emergência devido à covid-19, o sétimo consecutivo, com 49 votos a favor e 14 abstenções, alargando as medidas em vigor até ao início de maio.

O novo período do estado de emergência ocorre entre as 00:00 horas do dia 03 de abril de 2021, hora local (16:00 de 02 de abril em Lisboa) e as 23.59 horas de 02 de maio de 2021, hora local (15:59 em Lisboa).

Momentos antes da votação, o primeiro-ministro disse que o Governo está consciente dos problemas e dificuldades apontadas pelos deputados, explicando que o executivo vai continuar a esforçar-se para melhorar o combate à covid-19 e para responder aos efeitos socioeconómicos da pandemia.