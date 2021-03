Direitos Humanos

A violência e abuso sexual de mulheres e crianças é uma "preocupação séria" em Timor-Leste, refere o Departamento de Estado norte-americano no relatório anual sobre Direitos Humanos.

A questão da violência e abuso sexual contra mulheres e crianças é a que merece mais atenção no documento, que nota que "é comum a não investigação ou julgamento de casos de alegada violação e abuso sexual", com falta de meios nas unidades policiais que lidam com estes crimes.

Apesar disso, o sistema judicial tem dado cada vez mais atenção ao tema, sendo os crimes de violência doméstica os segundo mais julgados no sistema judicial.