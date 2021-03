Actualidade

O município de Mira viu aprovada a candidatura que submeteu ao Programa Operacional do Centro, no valor de cerca de 600 mil euros, para a melhoria do desempenho energético da Piscina Municipal, foi hoje anunciado.

A autarquia refere em comunicado enviado à agência Lusa que a candidatura, com um orçamento de cerca de 600 mil euros, comparticipados em 423 mil euros, foi aprovada no mês de fevereiro.

A candidatura "visa a melhoria da eficiência energética da piscina, incluindo trabalhos como a instalação de uma caldeira a biomassa, para aquecimento da água da piscina, um sistema de desumidificação e ainda sistemas técnicos auxiliares (Eletrobombas e GTC)".