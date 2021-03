Direitos Humanos

Os Estados Unidos indicaram que um dos principais problemas de direitos humanos em Macau em 2020 foram interferências nas reuniões pacíficas e liberdade de expressão, como a proibição de uma vigília sobre Tiananmen e o cancelamento de uma exposição.

No relatório anual sobre direitos humanos do Departamento de Estado norte-americano, divulgado na terça-feira, aponta-se que em Macau a lei prevê as liberdades de reunião e associação pacífica, mas que as autoridades limitaram esses mesmos direitos à população.

"Os defensores dos direitos civis alegaram que as condições de reunião se tinham tornado mais restritivas devido a obstáculos processuais, incluindo a proibição de reuniões, o registo de manifestantes num curto espaço de tempo e a detenção de potenciais participantes em locais de protesto", lê-se no relatório.