O Banco Mundial prevê que as economias da África subsaariana cresçam até 3,4% este ano, depois de uma contração de 2%, com Angola a crescer 0,9% este ano e 3,5% em 2022.

De acordo com o relatório Pulsar de África, hoje divulgado em Washington, as economias desta região contraíram-se 2% no ano passado, "perto do limite inferior da previsão feita em abril de 2020, e as perspetivas para a recuperação estão a fortalecer-se devido Às medidas de contenção das novas vagas da pandemia e aumento da velocidade de distribuição das vacinas".

O documento não apresenta a previsão de crescimento para todas as economias, mostrando só a média regional, embora revele dados individuais para as maiores economias da região, como Angola, que deverá crescer 0,9% este ano e 3,5% em 2022.