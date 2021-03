Actualidade

O chefe do executivo de Macau disse esperar que a empresa de aviação Air Macau ajude na promoção turística do território junto da população da China continental.

Segundo um comunicado divulgado na terça-feira, Ho Iat Seng esteve reunido com residente do Conselho de Administração da Air Macau, Zhao Xiaohang tendo dito que "espera que a Air Macau e o sector de turismo promovam, conjuntamente, esta mensagem junto dos cidadãos do Interior da China".

"Macau não regista casos locais confirmados de Covid-19 há 366 dias consecutivos, sendo uma cidade saudável, segura e adequada para viajar", recordou o chefe do executivo do território.