As insolvências vão aumentar 19% em Portugal e 26% a nível mundial, em 2021, apesar da "profunda recessão" provocada pela pandemia, depois de terem diminuído 5% e 14% em 2020, respetivamente, segundo uma análise da Crédito y Caución hoje divulgada.

A seguradora afirma que "a retirada dos estímulos e a normalização da legislação de insolvências vão provocar uma deterioração significativa das perspetivas de insolvência em Portugal e a nível mundial" e adianta que, "apesar do avanço dos programas de vacinação e da evolução positiva do crescimento, prevê que os níveis de insolvência em quase todos os países analisados - exceto na Alemanha, Grécia, Nova Zelândia e Roménia - sejam mais elevados no final de 2021 do que antes do surto da pandemia.

As previsões da Crédito e Caución - que se baseiam, principalmente, nas expectativas de eliminação gradual das medidas locais de apoio fiscal e na reabertura dos tribunais e reativação dos procedimentos de insolvência - apontam para um aumento nas principais regiões e países, exceto na Turquia, onde as insolvências já cresceram em 2020, adiantando que os maiores aumentos são esperados na Austrália, França e Singapura.