Actualidade

A Comissão Europeia decidiu hoje avançar para o Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) contra a Polónia devido à lei polaca sobre o poder judicial, que Bruxelas entende afetar a independência dos juízes e violar o direito comunitário.

O executivo comunitário informou em Bruxelas que "decidiu recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente à lei sobre o poder judicial de 20 de dezembro de 2019, que entrou em vigor a 14 de fevereiro de 2020" na Polónia, pedindo também ao tribunal que "ordenasse medidas provisórias até que este emitisse um acórdão final no processo".

"A Comissão considera que a lei polaca sobre o poder judicial mina a independência dos juízes polacos e é incompatível com a primazia do direito da UE. Além disso, a lei impede os tribunais polacos, inclusive através de processos disciplinares, de aplicarem diretamente certas disposições do direito da UE que protegem a independência judicial e de submeterem ao Tribunal de Justiça pedidos de decisão prejudicial sobre tais questões", justifica a instituição em nota à imprensa.