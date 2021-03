Moçambique/Ataques

A Câmara de Energia Africana (CEA) condenou hoje os ataques terroristas em Palma, no norte de Moçambique, pedindo à comunidade internacional para apoiar o Governo contra a violência que afeta a região há três anos.

"Apelamos à comunidade internacional para apoiar o Governo de Moçambique nos seus esforços para lidar com o terrorismo em Cabo Delgado", lê-se numa nota enviada à Lusa, na qual se sublinha que "o terrorismo é um problema global e Moçambique não pode ser deixado sozinho para lidar com isso".

Na nota de apoio ao Governo e às forças armadas do país, o líder da CEA em Moçambique, Florival Mucave, mostra-se "empenhado em trabalhar com o Governo, as empresas energéticas e a sociedade civil para garantir que os atos violentos não perturbam a estabilidade do país e a execução dos importantes projetos de energia que são tão importantes para o crescimento económico do país e o avanço da prosperidade global".