Covid-19

A economia cabo-verdiana sofreu uma recessão equivalente a 14,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, devido ao "efeito negativo extraordinário" da pandemia de covid-19, segundo indicadores divulgados hoje pelo INE.

De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) com as Contas Nacionais Trimestrais de Cabo Verde, o PIB do país recuou 14,6% no quarto trimestre de 2020, em termos homólogos, que se somou às quedas de 18,2% e 31,7%, respetivamente no terceiro e no segundo trimestre, e ao crescimento de 5,7% no primeiro trimestre, antes dos efeitos da pandemia, sobretudo na atividade turística.

"A taxa de variação acumulada dos quatro trimestres de 2020 aponta para uma recessão anual do PIB em 14,8%, em volume. Esta contração foi a mais intensa na atual série de Contas Nacionais, evidenciando o efeito negativo extraordinário da pandemia covid-19 na atividade económica em Cabo Verde", reconhece o INE, no mesmo relatório.