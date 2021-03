Covid-19

A Bulgária registou hoje um novo recorde de contágios pela covid-19, com 5.176 novos casos, enquanto a Ucrânia e a Hungria assinalaram recordes de mortes, com 407 e 302 óbitos respetivamente, segundo fontes oficiais.

quando faltam apenas quatro dias para as eleições legislativas deste domingo.

O número de internados chegou a 9.811, dos quais 748 nos cuidados intensivos e, nas últimas 24 horas, o país registou 155 mortes.