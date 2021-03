Covid-19

O impacto da pandemia da covid-19 no turismo mundial continua em 2021, com dados que mostram uma queda homóloga de 87% das chegadas de turistas internacionais em janeiro, anunciou hoje a Organização Mundial do Turismo (OMT).

Num comunicado hoje divulgado, a OMT (United Nations World Tourism Organization, UNWTO) sublinha que as perspetivas para o resto do ano continuam incertas e pede "uma maior coordenação entre países no que diz respeito a protocolos de viagem que permitam a reativação segura do turismo e evite mais outro ano de enormes perdas para o setor".

"Se o final de 2020 já foi difícil, o turismo mundial sofreu novos reveses no início deste ano, com os países a endurecerem as restrições de viagens como resposta a novos surtos do vírus", refere a OMT.