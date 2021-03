Covid-19

Um programa de testagem em massa com testes rápidos gratuitos começou hoje de manhã nas 10 freguesias de Lisboa com maior incidência de covid-19, com uma adesão de, para já, 68 farmácias.

Para assinalar a iniciativa, os presidentes da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e da Associação Nacional de Farmácias, Paulo Cleto Duarte, parceiros neste projeto, estiveram hoje na farmácia Marvila, uma das 68 que, para já, permitem esta testagem em massa em freguesias da capital.