Moçambique/Ataques

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) considerou hoje o ataque à vila de Palma "um ataque à soberania e ao desenvolvimento do país", assegurando que o Governo "está a ver" com os parceiros internacionais "formas de combate o terrorismo".

"A Frelimo acompanha com muita preocupação [a situação em Palma]. Nós olhamos como um ataque à nossa soberania, ataque ao desenvolvimento deste país", disse hoje porta-voz da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Caifadine Manasse, em entrevista hoje à Lusa.

Caifadine Manasse avançou que a ação dos grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado, norte do país, onde se situa Palma, visa minar a paz em Moçambique, na África Austral e em todo o mundo.